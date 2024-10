Xóchitl Gálvez pide arresto para jugador de las Chivas que aventó cohetón

Ciudad de México.- La excandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, habló en el programa de Récord sobre la polémica que rodea al futbolista de las Chivas Roberto Alvarado, quien aventó un cohetón dentro de la sala de prensa del Club Guadalajara, donde estaban varios periodistas en el interior.

Esta situación ha causado indignación entre los medios deportivos, ya que hasta el momento no hay sanción alguna para el jugador del Rebaño, y aunque no pasó a mayores, si lastimó levemente a tres reporteros.

Sobre esto habló la excandidata, quien pidió cárcel para el futbolista.

"No pasa de una falta cívica, tampoco es un delito que requiera dos años de prisión, pero al menos un arresto por 72 horas le vendría bien", mencionó Gálvez.

El resto de las personas presentes en el programa criticaron la acción de Alvarado.

"Es un tarado, México es el país que no pasa nada, Chivas no ha emitido una sanción porque está faltando al código de disciplina, por eso es la liga muy equis, que bueno que no fue algo mayor o grave, pero no hay reglas para sancionar, porque no son estrictas es que no pasa nada".