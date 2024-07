Video: Pasajera muerde a personal de aerolínea en pleno vuelo

Una mujer protagonizó una riña durante un vuelo comercial de Miami a Newark, Estados Unidos. Un trabajador de United Airlines fue mordido.

A través de redes sociales se compartió un video que muestra a la pasajera del vuelo 762, quien luego de una supuesta inconformidad con el baño del avión, enloqueció contra un empleado, hasta morder su camisa a la altura de los hombros.

"Deja de tocarme... suéltame, soy una chica jodida, ¿estás tratando de matarme?", expresó la persona.

Momentos más tarde, fue llevada hacia el final de la aeronave, donde el personal le impidió el ingreso con los demás pasajeros.

La mujer fue amarrada con las manos por la espalda, mientras insultaba a las azafatas.

"Esta gente tiene un problema de actitud y no hace su trabajo, joder. Me están esposando. ¿Por qué, zorra?¿Por qué carajo me esposas? ¿Por qué, por qué, por qué?”, dijo la mujer.

Según testigos, la implicada escupió al personal en repetidas ocasiones y lanzó amenazas de muerte.