Video: Huarache, el perrito mexicano que solo entiende español

Ciudad Juárez.– Una mujer de origen estadunidense y residente en México compartió a través de sus redes sociales el curioso comportamiento de su lomito Huarache, un perrito que se ha vuelto viral por solo obedecer a su dueña cuando solo le habla en español y no en inglés.

El video de cómo Huarache sigue las instrucciones de su dueña cuando le habla en la lengua que "entiende" fue compartido en TikTok después de que una usuaria cuestionó que eso fuera real, pues aseguró que se trataba más de la entonación y no tanto porque el perrito entendiera lo que le estaba diciendo.

" A ver, vamos a ver", dice la mujer. "Come here", se escucha que le habla a Huarache, algo que el lomito no entiende y no hace nada, tras insistir en inglés, la mujer después le habla en español: "ven aquí", por lo que de inmediato el perro se levanta y obedece.

El extraño comportamiento de Huarache pronto se ha hecho tendencia y muchos han pedido la opinión de expertos para que expliquen cómo esto puede ocurrir.