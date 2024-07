Video: En segundos choca auto de más de 40 millones de pesos

Un piloto perdió el control y estrelló el prototipo del Lotus Evija X a escasos metros haber arrancado y ante la mirada de miles de espectadores que se dieron cita en el Goodwood Festival of Speed. Su única misión era dar una vuelta de demostración en el evento, pero no salió como se esperaba.

Además, el Evija X no es cualquier coche, pues se trata de un hipercoche eléctrico impulsado por 2 mil caballos de fuerza, con una aerodinámica de carreras y neumáticos lisos para aferrarse al pavimento, el cual está valuado en 2.3 millones de dólares o más de 40 millones de pesos.

Aparte de el penoso momento, el coche de fibra de carbono probablemente no presente mayores daños, pues las paredes de este tramo del trazado del Goodwood Festival of Speed son grandes pacas de heno, por lo que no son tan duras como una barrera de concreto.

Es probable que Lotus reconstruya el coche y lo ponga en forma, tal vez incluso para futuras carreras en Goodwood. Esta auto con 2 mil caballos de fuerza, provenientes de cuatro motores eléctricos, alimentados por una batería de 70 kWh de capacidad y una arquitectura de 800 volts, no es tan fácil de conducir.

Durante su desarrollo, el Evija X fue enviado a las pistas de carreras más difíciles del mundo, en busca de algunos récords por vuelta, y hasta ahora ya reclamó el tercer tiempo más rápido en el Nurbürgring, donde registró 6 minutos y 24.047 segundos, 19 segundos por detrás del Volkswagen ID R.

Aquí el video: