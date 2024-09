Video: Arrestan a Flor Amargo en Madrid por su show callejero

Ciudad Juárez.– Flor Amargo, la polémica cantante mexicana que muchos aman, pero también que otros odian, volvió a colocarse en las tendencias en las redes sociales después de que compartió un video en TikTok en donde relató que fue detenida en la ciudad de Madrid, España, durante uno de sus shows en las calles.

"Es mi última noche en Madrid y la primera vez la primera vez que constato, porque me habían escrito otros amigos, ‘Flor se están llevando a los músicos en Madrid’. Yo vi que no se estaban poniendo, pero se reunió un montón de gente, me estaban escuchando y llegó la policía así de la nada", explicó Flor Amargo.

La cantante explicó que había sido detenida por la policía de la ciudad simplemente por tocar música en la calle, algo que ha hecho en numerosas ocasiones en diferentes partes del mundo como un medio para conectar con las personas.

En el video, que rápidamente se viralizó, Flor Amargo narra cómo uno de los policías que la detuvo se mostró conmovido ante su reacción y que incluso la elogió por su talento musical.

"El policía, al final, me dijo… O sea, a mí se me salieron las lágrimas. Yo veía los ojos y lo veía como de ‘tengo que hacerlo’ y como que se trata de poner duro [...] y me dijo, 'lo siento porque lo hacías muy bien'. Gracias a Dios no se llevaron nada, pero como músico, que gana al día y que se lleven sus instrumentos…", recalcó la cantante.