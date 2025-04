Video: Árbitro evita agresión con patada voladora en partido de futbol

Lima.- Un árbitro peruano de una liga de la cuarta categoría del futbol amateur en Perú aplicó una patada voladora en el pecho y la cara al entrenador de uno de los equipos en disputa, quien ingresó a la cancha con la aparente intención de agredirle con una botella en la mano.

El árbitro Luis Alegre relató este lunes a la prensa local lo ocurrido el día anterior, cuando derribó al entrenador del equipo Magdalena Cedec. Ocurrió a los 82 minutos del partido contra Sport Huaquilla en la ciudad de Casma. Sport Huaquilla ganaba 2-1 a Magdalena Cedec en medio del juego brusco de ambos equipos.

Alegre, de 40 años, indicó que recordó la época en que practicó por más de una década taekwondo y lucha libre que le sirvieron para repeler el ataque grabado en video en el que se observa a Alejandro Villanueva, técnico del Magdalena Cedec. Villanueva ingresó al gramado del estadio municipal de Casma, una ciudad ubicada en el desierto costero del Pacífico, a 360 kilómetros al norte de la capital Lima.

“Venía con un objeto contundente a agredirme", dijo Alegre. "¿Qué pasaría si no me defendía? Me cortaba en la cara. Lo hice por defensa propia. Está mal, es mi autoculpa, pero ¿el árbitro tiene que quedarse quieto y que le corten y lo agredan?”.

Las autoridades deportivas peruanas no se han manifestado al momento. La AP buscó comentarios en el Magdalena Cedec sin recibir respuesta.

El referí indicó que, de acuerdo a su experiencia profesional, en algunas ocasiones durante los encuentros amateurs de Perú, los árbitros se encuentran en dificultades por agresiones que en ocasiones llegan del cuerpo técnico de los equipos o de los asistentes.

Alegre también aseguró que nadie observó otro incidente en el que supuestamente un jugador del Magdalena Cedec, de quien dijo que vestía la camiseta número seis, lo golpeó en el pómulo derechos y las costillas. Alegre indicó que ha denunciado al jugador y al miembro del equipo técnico en la comisaría local.

“No hay seguridad para los árbitros, falta educación en el futbol, hay muchas borracheras y cuando un equipo pierde culpa de inmediato al árbitro”, dijo.