'Un hermoso tazo dorado'; indigente en Puebla rompe corazones por su físico

Puebla.– Un hombre, identificado en las redes sociales como Chris, y al parecer de origen estadunidense, se ha vuelto viral en las redes sociales después de que varios usuarios han compartido varios videos en donde lo captaron sin camiseta por las calles de la ciudad de Puebla, pero lo que más ha llamado la atención en su excelente forma física, lo que ha enamorado a locales y turistas que visitan la ciudad del centro del país.

Las y los internautas han señalado que se trata de una persona sin hogar que está perdida desde hace tiempo, incluso algunos señalaron que la madre del joven lo ha estado buscando desde hace un tiempo y pide ayuda para poderlo regresar a casa.

Por otro lado, hay quien ha explicado que es probable que necesite ayude porque luce desorientado, por ese motivo, han pedido el apoyo de la ciudadanía para que el mensaje llegue a alguno de sus familiares en el país del norte.

Incluso hay quienes han pedido que llamen a la famosa "patrulla espiritual" para que lo puedan sacar de las calles.

El video no tardó en hacerse tendencia e internautas han llenado los videos y fotos compartidas con divertidos comentarios: "La que lo bañe se lo queda", "tengo q ir a puebla x camote", "el sabado pasado andaba en trusa roja y 🥰🥰 y oh my gooooddddd!!!! muy bien".