Uber lanza intencionalmente celular de una joven cuando le pidieron regresarlo

El conductor de una plataforma Uber se llevó cientos de críticas y el coraje de muchos internautas luego de que una joven olvidó su teléfono adentro del auto, las imágenes del polémico momento se hicieron virales, pues el chofer, lejos de regresar el dispositivo, prefirió lanzarlo por la ventana y destruirlo antes de que lo tuviera de nuevo su dueña.

De acuerdo con la descripción compartida con el clip, la joven dejó su celular dentro del auto, pero cuando se dio cuenta del descuido decidió activar la localización del dispositivo. Una vez que dio con el lugar donde estaba su teléfono decidió llamar con la esperanza de que el chofer le contestara, pero no tuvo éxito.

Al parece la joven decidió subir a un auto de alguna amiga o familiar e ir al punto donde estaba su celular, pero las cosas no salieron como esperaba, pues cuando la mujer le pidió al chofer regresarle su teléfono, esto mejor optó por lanzarlo por la ventana, por lo que cayó al suelo y se hizo pedazos.

"¿Lo quieres? Ahí está, mira", le dijo sínicamente el conductor de plataforma, por lo que la joven reaccionó con furia, bajó del auto y golpeó el cofre del auto. El chofer de inmediato huyó del sitio.

Afortunadamente en el video lograron grabarse las placas del auto, por lo que ahora internautas han pedido la colaboración de la comunidad para dar con el responsable.

"Eso no es para peliar denucielo tiene todos los medios necesarios non re del conductor placa o matrícula del carro y el video hay se debe hacer justicia y se lo debe pagar o darle uno igual y nuevo y uber debe betarlo para que no vuelva aa trabajar en app", comentó uno de los usuarios.