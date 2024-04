Turista exhibe a taxista abusivo en Cancún; quería cobrarle mil dólares

Lo que comenzaron como unas tranquilas vacaciones terminó como una pesadilla para un turista canadiense, pues un taxista en el Aeropuerto Internacional de Cancún intentó cobrarle mil dólares en un traslado corto de una terminal a otra.

A través de su cuenta de TikTok, Xavier Cormier denunció la tarifa abusiva del conductor, quien habría intentado escapar cuando se dio cuenta que había llamado a la policía.

“Estaba solo con dos hombres de seguridad, quienes me dijeron que no podía estar solo afuera de la terminal y me presionaron para tomar el único taxi que había disponible. Me presionaron para pagar con tarjeta de crédito, pero yo no quería”, dijo.

Al darse cuenta de que le querían cobrar mil dólares, poco más de 17 mil pesos mexicanos, el turista no dudó en reclamarle al taxista que intentó persuadirlo de no llamar a la policía y al no lograrlo trató de escapar con las maletas de Cormier aún en la cajuela por lo que éste no dudó en lanzarse sobre el cofre para detenerlo.