Turista dice estar en contra de gentrificación; pide respetar cultura mexicana

Un hombre australiano se volvió viral en cuestión de horas al generar empatía entre el pueblo mexicano, pues dejó claro que estaba en contra de la llamada gentrificación e incluso exigió a los extranjeros que respetaran la cultura de nuestro país.⁠

⁠

"Cuando entras a un restaurante a veces directamente te hablan en inglés solo por verte un poco extranjero y eso me 'choca' a veces, porque ¿qué no tengo cara de hablar español?", comentó. ⁠

⁠

Kiwi, como se identificó el australiano en cuestión, refirió que él está en contra de estas prácticas donde los mexicanos han tenido que adaptarse a los turistas, pero no ha sido así cuando un mexicano acude a otro país y debe hablar inglés para comunicarse.⁠