Desmiente la Pache Pache cobrar 200 pesos por foto

Luego de que a través de redes sociales algunas páginas difundieron información de que la popular influencer de esta frontera, la Pache Pache, había estado cobrando 200 pesos por fotografía durante un evento del pasado fin de semana, a través de su TikTok la mujer desmintió todo.

En un video, el fenómeno viral del momento aseguró que estaría a partir de mañana en las segundas de San Pacho, donde esperaría a todos sus seguidores para tomarse las fotos que quisieran y sin ningún costo.

La Pache Pache también pidió no creer las mentiras que muchos le inventan. "No cobramos ni un solo peso, no se anden creyendo de gente mentirosa, recuerden que Pache Pache los ama a todos".