Tunden a tiktoker por mostrar cómo se arregla para el funeral de su papá

Dicen que cuando un familiar fallece se debe guardar luto, dejar de pensar en cosas banales y rendir homenaje a la persona. Pero los tiempos han cambiado y para los jóvenes eso ya no es una prioridad.

En TikTok, una joven compartió cómo es que se arregla y se maquilla para el funeral de su papá, lo que ha generado indignación entre los usuarios.

La chica decidió sumarse a la tendencia GRWM (Get ready with me) para mostrar la ropa y el maquillaje para el funeral.

Lo llamativo del video es que la joven toma momentos y respira profundamente para evitar llorar ante la cámara por el difícil momento que atraviesa.

En los comentarios, los usuarios no la perdonaron y consideraron que le falta decencia y no era el momento adecuado para hacer un video como ese.

¿Tú qué opinas?