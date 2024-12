Trailero sufre accidente y rompe en llanto por temor a perder su trabajo

Ciudad del Carmen.– La difícil situación de no conseguir pronto un empleo, más cuando hay responsabilidades como tener una familia qué mantener, puede llevar a muchas personas a estar al borde de la desesperación por no tener un sustento para lo básico para sí mismo o los hijos.

Eso fue justo lo que vivió un hombre, César Cobos, quien se hizo viral en las redes sociales luego de que entró en una crisis, al borde del llanto, luego de que tuvo un accidente con el camión que conducía. El problema llegó cuando el camión de carga tiró unos cables de telefonía que estaban demasiado bajos, por lo que el joven, por el miedo de perder su empleo, pronto entro en desesperación.

El percance sucedió en la colonia Pallas en Ciudad del Carmen, Campeche, donde César, al intentar maniobrar su tráiler para ingresar a la calle 20-A, terminó enredando su unidad con cables de la empresa de telefonía.

“Me preocupa mi trabajo, me preocupa mucho mi trabajo, no sabes cuánto he batallado”, expresó entre lágrimas a quienes se acercaron para consolarlo. Las imágenes de este momento, capturadas en video, rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de empatía y apoyo hacia el joven trailero.