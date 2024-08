¿También avisa que habrá café con pan?; usan Alexa para rezar en novenario

Ciudad Juárez.– La tecnología electrónica llegó para quedarse y hacer las cosas más sencillas, incluso si se trata de hacer el clásico novenario tras el fallecimiento de un ser querido.

Eso fue lo que hizo una familia en Tlaxcala después de que usó el clásico dispositivo de Amazon, llamado Alexa, para guiar el rosario durante uno de estos ritos. El video del momento fue compartido a través de TikTok, donde pronto a sumado más de 2 millones de reproducciones y se ha vuelto viral.

En el clip se puede observar cómo el asistente Alexa reza y espera a que los demás respondan para continuar con esta oración católica.

Usuarios han reaccionado con comentarios muy divertidos antes esta idea orginal: "Pues muy práctico y todo, pero Alexa no les va a decir: me está diciendo doña Mary que no se vayan, esperen un ratito qué nos van a dar un cafécito con pan. Buenas noches a todos", "ayy q no lo vean las de mi pueblo por q mi ama se queda sin chamba", "te ahorras 2500 eso cobran x rezar, muy buena idea".