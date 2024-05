Surgen memes sobre la inclusión de nueva lada en Juárez

Ciudad Juárez.- Luego de que se dio a conocer que Ciudad Juárez tendrá una nueva lada, usuarios de las redes sociales crearon memes para reaccionar a esta noticia.

"Y yo que me tatué el 656", "Al rato van a sacar los números romanos para acompletar, no se apuren", "Mi tatuaje de 656 ya no significará nada", fueron algunos de los comentarios en Facebook.

Las líneas telefónicas con lada 656 se han terminado debido al incremento de solicitudes, por lo que las compañías telefónicas han comenzado a entregar números con 657 en esta frontera.

Esta situación es muy común en ciudades con gran número de habitantes, como Ciudad de México y Monterrey, donde se utiliza doble lada.

