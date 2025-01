Suben sin pantalones al metro de Londres para alegrar un día gris de invierno

Foto: Associated Press

Londres.- Cuidado con los pantalones.

Cientos de londinenses se dirigieron al metro el domingo por la tarde, se desnudaron hasta quedar en ropa interior y viajaron un poco, tratando de aparentar que no estaba sucediendo nada inusual.

Se trataba del No Trousers Tube Ride oficial, un evento anual cuyo único objetivo era inyectar un poco de ligereza en el desolador invierno. No tenía ningún significado profundo ni motivo mayor. El único objetivo era hacer el ridículo, aunque fuera por una tarde.

“Hay tantas cosas malas y nada divertidas”, dijo el líder del grupo, Dave Selkirk, un entrenador personal de 40 años. “Es bueno hacer algo sólo por el gusto de hacerlo”.

Tras reunirse en la entrada de Chinatown, decenas de anarquistas vestidos de gala marcharon por las calles heladas hasta la estación de metro de Piccadilly Circus, en el centro de Londres, donde subieron a su primer tren. El único inconveniente fue que los vagones estaban tan llenos que algunas personas no pudieron quitarse los pantalones.

Se tomaron selfies, intercambiaron sonrisas y los turistas parecían desconcertados.

El primer espectáculo de este tipo se llevó a cabo en Nueva York en 2002, idea del cómico local Charlie Todd. Su idea era la siguiente: ¿no sería divertido si alguien subiera a un tren del metro en pleno invierno con gorro, guantes, bufanda... todo menos pantalones? O pantalones, como se los conoce en Londres, siendo los pantalones sinónimo de calzoncillos en Gran Bretaña.

“Sería inusual en Nueva York, aunque en nuestro sistema de metro se puede ver de todo, pero lo que realmente sería gracioso es que en la siguiente parada, un par de minutos después, cuando se abran las puertas y suban otras personas que no lleven pantalones”, dijo Todd a la BBC. “Y actúen como si no se conocieran, como si… no fuera gran cosa y simplemente se olvidaran los pantalones”.

La idea tomó vuelo y desde entonces se han celebrado días sin pantalones en todas partes: en Berlín, Praga, Jerusalén, Varsovia y Washington DC, entre otras ciudades.

Londres acogió su primera gran revelación en 2009.

“Ya sabes, se supone que es un poco de diversión inofensiva”, dijo Todd. “Sin duda, vivimos en un clima en el que a la gente le gusta tener peleas culturales. Mi regla en Nueva York siempre fue que el objetivo de este evento es divertir a otras personas, hacer reír a la gente. No se trata de provocar, no se trata de irritar a nadie. Así que espero que ese espíritu continúe”.

Basil Long, un abogado, se presentó en el punto de encuentro con un abrigo de plumas y un sombrero en una gélida tarde de invierno. Pero después de su viaje bajo tierra en los cálidos túneles del metro, se había transformado: vestía únicamente una camisa blanca con rayas de arcoíris, ropa interior rosa y calcetines con motivos del metro.

“Lo vi en Internet y pensé: ¿por qué no? Siempre es una pregunta, ¿no?”, dijo. “Cuando a alguien le preguntan por qué escaló el Everest, simplemente responde: ¿por qué no?”.

Pero Miriam Correa tenía un propósito. La chef de 43 años quería venir porque había visto fotos de viajes anteriores sin pantalones en los que aparecían muchas mujeres delgadas y con poca ropa.

“Soy una mujer de verdad”, afirmó, y agregó que no había motivos para avergonzarse de su figura. “Todos los cuerpos son perfectos”.