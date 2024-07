'Solo así se animó'; novio llega ebrio al día de su boda y lo tunden en redes

Ciudad Juárez.– Una mujer quizá pasó uno de los peores momentos de su vida después de que justo en el día de su boda su futura pareja llegó a la iglesia, pero no en el mejor estado, pues muchos notaron que el hombre se tambaleaba de un lado a otro y su cara delataba el estado de ebriedad en el que había llegado.

El video del momento del evento fue compartido a través de TikTok, donde al parecer fue rescatado en una trasmisión en vivo que se hacía en Facebook. En el clip se puede observar cómo el hombre está en un aparente estado inconveniente, pero lo que también llamó la atención fue la reacción de la novia, pues en su cara se notaba su clara molestia.

Ante la falta de más contexto sobre la situación, algunos usuarios comenzaron a especular sobre el porqué habría llegado así el hombre.

Algunos comentaron que quizás pudo haber estado celebrando su despedida de soltero y se aplazó hasta muy tarde, otros también dijeron que quizá no quería casarse y la única manera en que pudo llegar es en completo estado de ebriedad.

Sea como sea, eso no impidó que muchos criticaran a la recién casada pareja: "Corre muchacha, corre y no te detengas, es vida no la merece nadie", "Lo que te espera mija si así llegó a la boda imagínate despues".