Señora pide corona navideña por Temu y le llega una calcomanía

Ciudad Juárez.– La temporada navideña ya está en puerta, por lo que muchas personas buscan la manera de celebrarlo colocando algunas decoraciones especiales en sus hogares, para que se note el espíritu navideño.

Ese fue el caso de una señora, quien decidió buscar productos a través de la popular plataforma china Temu, sin embargo, una vez que recibió el pedido se llevó una gran decepción.

Y es que su hija contó a través de TikTok que su madre pidió por la app una corona navideña, la cual vio muy bien diseñada en las imágenes, pero con lo que no contaba es que no leyó bien la descripción, ya que, al recibir el correo, se dio cuenta que solo se trataba de una calcomanía y no la corona como tal.

Tras la viralización del clip, usuarios reaccionaron de manera muy divertida, pero también advirtieron la necesidad de leer con cuidado lo que se está comprando, para no llevarse este tipo de decepciones.