Se defiende de críticas mujer que encontró Mercedes en 68 mil pesos

Raquel Martínez, la joven actriz que se hizo viral en redes sociales luego de que dio a conocer que mientras navegaba por internet halló un auto Mercedes en 68 mil pesos, ha vuelto a su cuenta de X, pero no para dar actualizaciones de su proceso en la queja ante Profeco para que la empresa le respete el precio, sino para defenderse de las miles de críticas en las redes.

La joven aseguró que desde que se hizo viral ha recibido cientos de mensajes privados en su perfil para hacerle amenazas o insultarla por haber encontrado el auto en ese precio y exigir que se lo respeten.

"Llevo varias semanas viendo carros para comprar. No es culpa mía ni de ningún consumidor, ni un delito ver un precio online, sea cual sea el precio; no es delito ir a un concesionario que te queda a 10 minutos caminando a preguntar por esa oferta que página oficial te lanza; no es delito ni mi culpa que se me explique que podría exigir ese precio a la marca", escribió la joven en un post de X, para evitar que la gente la siga insultando, la actriz tuvo que restringir los comentarios en la publicación.

Finalmente, aceptó que todo lo que ha pasado es lo que ha subido a su cuenta de X, por lo que usuarios siguen a la espera de la respuesta por parte de la empresa de autos de lujo.

"Hasta el momento eso es todo lo que ha pasado; eso no excusa los insultos y ataques incluso sobre mi identidad que estoy recibiendo por parte de gente que no tiene la menor idea".