Rompen más de mil mariachis récord de tocada en plaza de la CDMX

Foto: Associated Press

Ciudad de México.– Más de mil mariachis se reunieron el domingo en la principal explanada de Ciudad de México, tocando guitarras y cantando clásicos como “Cielito Lindo” para cerrar un congreso de mariachis que celebró esta forma musical.

El número de músicos superó aparentemente el récord anterior de 700 mariachis en una reunión previa en la ciudad de Guadalajara.

La organización de los Récords Mundiales Guinness no ha respondido a un mensaje de The Associated Press preguntando si el evento del domingo marcó un récord.

Los músicos, muchos de los cuales llegaron a la capital de México desde otras ciudades, expresaron su alegría por cantar en la icónica plaza, diciendo que la música es una tradición familiar que comienzan a aprender desde muy jóvenes.

Jesús Morales dijo que su padre le enseñó a tocar el violín a los 8 años, y a los 13 comenzó a tocar con sus tíos en el Mariachi Morales en la ciudad de Hidalgo.

“Esa herencia que mi papá principalmente nos inculcó por respeto a la música y respeto a nuestras raíces”, comentó.

Los mariachis tocaron guitarras, trompetas, violines y otros instrumentos.

Aida Juárez tiene 20 años de experiencia y es pionera de los grupos de mariachis femeninos. “Es un orgullo, porque somos mexicanos y ojalá que aquí se rompa el récord”, señaló.

Diana Rocío Campos es una comerciante que asistió al evento y ama la música.

"Yo creo que cualquiera que lo escuche se le pone chinita la piel, sea o no sea mexicano. Por eso pues, vienen de muchos países, Colombia, Japón, vienen de muchos, muchos países" para escucharlos.