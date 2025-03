Queda embarazada 'por videollamada' y exige al novio en EU hacerse responsable

Ciudad Juárez.– La tecnología ha permitido que las personas que están a miles de kilómetros de distancia puedan compartir cada minuto de su vida con sus seres queridos, lo que crea la sensación de estar más cerca de lo que en realidad es, aunque todo apunta a que estos avances tecnológicos han permito lo inimaginable, como el hecho que una mujer quede embarazada.

Al menos así lo aseguró una mujer, quien a través de un video que se ha vuelto viral en TikTok, aseguró que quedó embarazada de su pareja, quien se encuentra trabajando en Estados Unidos y con quien solía hablar a través de videollamada, por lo que fue a través de esta modalidad que logró concebir a su pequeño bebé.

En el video que ha generado todo tipo de reacciones, la joven aseguró que iba a la fiscalía de su lugar de origen para exigir a las autoridades que su pareja se haga responsable de su bebé. Incluso la mujer mostró algunas imágenes de las pruebas del supuesto embarazo. Entre lágrimas exigió que la apoyaran a mantener al futuro bebé.

El clip pronto generó cientos de burlas de usuarios y dejó divertidos comentarios: "Hay mija eso te pasa por no proteger las videollamadas con cifrado de extremo a extremo", "Pobre niño su padre es de un número desconocido", "menos mal no era llamada grupal 😅 porque allí si es verdad que no se iba a saber de quien es el muchacho", "Pero muestrale los registros de llamadas, tal vez él piensa que es hijo de otro número".

Usuarios no tardaron en darse cuenta que la cuenta está dedicada a hacer videos de comedio, por lo que todo se trató de entretenimiento.