'Qué ganas de andar así'; conductor capta pelea de pareja desde su retrovisor

Un conductor, con una capacidad de observación muy bien desarrollada, compartió a través de su cuenta de TikTok el momento justo en que una pareja peleaba abordo de su vehículo, pero lo que más llamó la atención de los internautas, fue la manera en que se dio cuenta de ello y que además los grabó, pues lo hizo usando el espejo retrovisor.

"Qué ganas de andar así", puso el autor del clip que lleva ya más de 300 mil reproducciones, donde se puede ver cómo la mujer incluso llora y se ve que reclama algo al hombre, quien va conduciendo el auto.

Todo el drama se desarrolló, de acuerdo con el usuario que subió el video, mientras estaba atorado en el tráfico.

"alcanze a leer los labios de ella y le dice " me pegaste marco", "dice algo de "su papá"? o "su mamá"? soy malo pa leer labios pero bueno para ch...", "Ahora ya no puede uno ni discutir y llorar agusto, porque te graban vale v", "Ay no, mejor nadita. La Paz mental es mejor", fueron algunos de los comentarios destacados.

Muchos incluso trataron de leer los labios para saber más del contexto de la pelea.