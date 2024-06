'Piénsalo bien'; joven se pone la manga gástrica y procedimiento sale mal

Todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos, incluidos los tan populares procedimientos estéticos que se han vuelto una moda en los últimos años debido a que ahora es más accesible acceder a este tipo de tratamientos para verse y sentirse mejor, sin embargo, en ocasiones vale mejor no correr los riesgos.

Así lo recomendó una joven en TikTok, después de que contó la situación delicada de salud que está viviendo tras ponerse la llamada manga gástrica, que en términos médicos se conoce como gastrectomía en manga, un procedimiento bariátrico común para la pérdida de peso.

Este procedimiento implica la eliminación de una gran parte del estómago, lo que reduce significativamente su tamaño y capacidad, ayudando a las personas a perder peso al limitar la cantidad de alimento que pueden consumir. Aunque la manga gástrica puede ofrecer beneficios significativos para la salud, es importante considerar los posibles riesgos y complicaciones.

Unos riegos que una joven no tomó en cuenta o bien, quiso correrlos. La joven contó en su clip de TikTok que el procedimiento salió mal, aunque no dijo en qué, pero terminó por perder peso en exceso, además, aseguró que ahora tiene que alimentarse por medio de una sonda debido a este problema. Tras la duda de muchos usuarios, la mujer subió otros videos donde dio más detalles.

"Llevo cuatro años lidiando y no me he recuperado (...) voy por mi quinto procedimiento", contó la joven.