Payaso denuncia que familia no quiso pagar; lo tunden por cobrar 10 mil por hora

Puebla.– El Payasito "Talachitas" en el estado de Puebla generó debate en las redes sociales después de que a través de TikTok denunció que una familia en Progreso de Juárez, Puebla, donde lo habían contratado para dar uno de sus shows, no quiso pagarle lo que supuestamente habían acordado.

La situación de inmediato generó controversia en las redes sociales, pues el payaso reveló que el acuerdo hecho con la familia era que cobraría 10 mil pesos por hora, situación que causó desconcierto en los contratantes, pues aseguraron que no era cierto y que la cantidad era exagerada.

La situación escaló a tal punto que el comediante denució que la familia lo amenazó con linchamiento si no daba el espectáculo.

De acuerdo con lo que se pudo observar en la grabación, el payasito aseguró que la familia le pagó mil pesos como anticipo para apartar la fecha, pero al llegar al pueblo desde la ciudad de Puebla, estos no quisieron pagar el resto, por lo que el comediante optó por no dar el show y causó la furia de la familia, pues el payaso tampoco quiso regresar en anticipo por los gastos que había hecho por el traslado.

“Ya me hizo venir hasta acá y no me quiere liquidar, ¿cómo voy a trabajar si no me pagan?”, puntualizó el animador, quien afirmó que viajó desde la ciudad de Puebla y le pidió a los integrantes de su equipo que quiten todo lo que habían instalado, ya que no pensaba continuar.

Más tarde, el animador realizó una transmisión en vivo en la que afirmó que estaba bien y ya se encontraba en casa, asimismo, explicó que igual ya se imaginaba iba a ver un problema con esa familia, aun así, afirmó que no puso atención a la cantidad que le dieron para apartar.

Indicó que al final sí pensaba actuar por una cantidad menor, pues al final ya había viajado desde lejos, sin embargo, cambió de opinión cuando empezaron a atacarlo para exigirle que actuara, al igual que lo cuestionaron por la cantidad que pedía por show.

La situación generó todo tipo de comentarios en redes, tanto en apoyo al payaso, como a la familia. "Los que ya contratamos sus servicios sabemos que si cobra $10,000 y vale cada centavo. Ánimo Talachitas eres el mejor", "Alch si se me hace caro $10,000 osea si cada quien le pone precio a su trabajo pero $10,000?????? Osea también si no les alcanza que contraten más barato pero $10,000???????", "Ni “Brincos dieras” cobra eso…", comentaron algunos internautas.