Video: 'Me decían que estaba loco por mudarme a México, confiesa estadunidense

Desde su cuenta de TikTok, Servant Steve, un creador de contenido estadounidense que se describe como “esposo, padre, sobrino de trillizos, viviendo en México”, compartió su experiencia sobre la vida que ha encontrado en territorio mexicano, lejos de los estereotipos de violencia y peligro que muchos asocian con el país.

Estadunidenses cambian su destino de viaje

Su testimonio llega en un momento en que más estadounidenses están viajando fuera de su país en busca de experiencias distintas. Según datos recientes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, los viajes internacionales de estadounidenses aumentaron mientras que el turismo hacia Estados Unidos ha disminuido notablemente en los últimos años, países como México, Italia, España y otros destinos internacionales registran un aumento en visitantes norteamericanos.

Diversos análisis apuntan a que factores como la hospitalidad, el costo de vida accesible, la riqueza cultural y la calidad de vida en ciudades mexicanas han impulsado esta tendencia. México se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para estadounidenses que buscan no solo vacacionar, sino también establecerse de manera permanente, como es el caso de Servant Steve.

Esto dijo de su experiencia en México

La gente me decía que estaba loco por mudarme a México porque solo pensaban en cárteles, peligro y crimen. ¿Y si les dijera que ese no es el México que veo? Este es el México en el que vivo. Fe, familia y generosidad, el amor que no sale en las noticias.

Expresó en su video mientras mostraba imágenes de su vida diaria, llena de tranquilidad y comunidad.

Cuando estaba destrozado, Dios me trajo aquí. Y a través de esta cultura y de esta gente, comenzó a restaurarme.

Servant Steve invitó a su audiencia a reconsiderar su percepción del país:

Si su única imagen de México proviene de los titulares, tal vez sea hora de volver a mirar.