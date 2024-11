Niño compra sin permiso Lego de más de 9 mil pesos por Amazon

Ciudad Juárez.– Las compras por internet han facilitado la vida de muchos usuarios, quienes desde la comodidad de su dispositivo móvil o computadora pueden comprar la inmensidad de artículos únicos que en ocasiones en tiendas físicas son difíciles de encontrar, además del gasto de traslados y otras ventajas que también supone.

Aunque queda claro que no siempre todo es miel sobre hojuelas, sobre todo cuando no se toman las precauciones necesarias de seguridad de nuestra cuenta, y no solo por los ciber ladrones, sino también para los pequeños del hogar.

Y es que a través de redes sociales una mujer expuso cómo Santi, un menor de edad, usó la plataforma comercial retail para hacer una compra de un juguete Lego de nada más y nada menos 9 mil 375 pesos, una marca que no es nada barata en sus artículos y que además exige mucha paciencia para poderlos armar poco a poco.

"A ella nada más le llegó el cobro (...) y la tenemos que regresar porque no vamos a pagar 9 mil pesos por una madre que no sabemos armar", aseguró la autora del video, por lo que el niño reaccionó con lágrimas y aseguró que su papá sí sabe.

De inmediato el video se volvió viral en redes sociales y muchos reaccionaron con sorpresa, también destacaron la necesidad de poner candados al momento de hacer compras.