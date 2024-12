Mujer asegura que ya es más barato invitar al mesero a comer que dejar propina

Ciudad Juárez.– Las propinas se han hecho cada vez más el centro de discusión en México, y es que en los últimos años lo que comenzó siendo un agradecimiento voluntario por un excelente servicio, ahora es casi ya una obligación y hasta socialmente mal visto no dejar este dinero extra cuando se sale a comer o beber a algún sitio.

Al menos así lo expuso una mujer a través de TikTok, quien volvió a poner sobre la mesa del debate este agradecimiento monetario a los meseros. Y es que la tiktoker compartió en un video que ahora sale ya más barato invitar a comer al mesero que dejar propina, pues contó que hay sitios donde ya hasta piden el 30 por ciento de propina sobre el consumo.

"Si me gasté mil pesos en dos platillos, dos bebidas, y tengo que dejarle 300 pesos nada más porque me sonrió, o sea, no inventen tampoco", inició platicando la afectada en un video viral en TikTok.

Y es que su mala experiencia comenzó cuando fue a un restaurante a comer, donde aseguró que la trataron mal, ya que agregaron la cuenta mezcales que no les llevaron, y además la mesera les exigió el pago de propina.

Tras la aclaración, la mesera les contó que habló con el gerente y dijo que no agregaría los mezcales a la cuenta, pero que ella los terminaría pagando. Finalmente, la mujer dijo que accedió a pagar los mezcales que nunca le llevaron para evitar más problema, y que al final, incluso dejó 20 por ciento de propina, pero al salir del negocio se preguntó a ella misma, así como a su esposo, por qué dejó dinero si no hubo buen servicio.

Fue así que la mujer contó que ya socialmente estaba "el chip" de dejar propina en todos lados, pero que era algo que tienen que cambiar antes de que la práctica se haga más abusiva.