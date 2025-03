Menor entrevistado por tiktoker dice que de grande quiere ser delincuente

Ciudad de México.- El tiktoker Fer Carnal dio a conocer que entrevistó a un niño de 10 años, quien le dijo que de grande quiere ser narco.

A través de un video en TikTok, Fer Carnal contó la experiencia que vivió en una taquería en la Ciudad de México.

"Hace unos días andaba en la Ciudad de México y llegó un niñito, le di un abrazo y le pregunté que qué quería ser cuando fuera grande ¿Saben qué me dijo? Eso me puso triste, me dijo que quería ser narco. Está fatal que una persona de 10 años sea su pensamiento, sea a lo que quiera llegar", expresó el influencer mexicano.

Fer Carnal hizo un llamado a dejar de consumir música y canciones que hicieran apología y glorificaran al narcotráfico que se vive en el país.

"Sabemos la situación que vive actualmente nuestro país, sé que no será fácil de controlar, pero sí podemos hacer es a sus hijos no permitirles el acceso a esa música que está enviciando muchísimo a los niños, les mete ideas erróneas de lo que es la vida", comentó Fer Carnal.

"Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que vivir la vida, el ejercicio. Por favor, niñitos, les invito a explorar otro tipo de música. Si escuchan corridos dense la oportunidad de oír otro diferentes, con mensajes más positivos. Sentí feo, sentí horrible y ese video lo borré", agregó el tiktoker.