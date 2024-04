'Los Ángeles me cuidan'; esto publicó Vielka Pulido antes de ser asesinada

La influencer Vielka Pulido ha llamado la atención en redes sociales luego de que se dio a conocer que fue asesinada en Puebla en compañía de su novio afuera de un gimnasio. La mujer más tarde fue identificada como "Lady Humillación" ya que protagonizó un video viral en 2018 donde obligó a una de sus compañeras a pedirle perdón de rodillas.

Según recogen algunos medios, la joven usaba el nombre de sus papás para amenazar y tener privilegios por sobre otras personas.

Ahora en redes sociales ha llamado la atención su último post en su cuenta de Instagram. La controvertida influencer compartió un último mensaje que ha dejado sorprendidos a todos los usuarios pues habla sobre supuestos ataques que habría recibido en su contra y explica, en ese mensaje, que los ángeles la cuidaban.

"Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan", compartió la mujer en su cuenta que ahora es privada. La fecha del mensaje es del 4 de enero de este 2024, por lo que algunos suponen que esto estaría relacionado con el ahora homicidio.

El ajuste de cuentas por actividades ilícitas sería una de las líneas de investigación del asesinato de la influencer Vielka Pulido y su pareja sentimental, al salir del gimnasio Beats Fitness Center, en la Calzada Zavaleta, reveló el secretario de Gobernación de Puebla.