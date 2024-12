Lanzan un rompecabezas navideño para descubrir futuros descifradores de códigos

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Londres.- ¿Qué regala una agencia de espionaje por Navidad? ¿Qué tal un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio?

GCHQ, la agencia de inteligencia electrónica y cibernética de Gran Bretaña, publicó el miércoles su Desafío de Navidad anual: una tarjeta de felicitación navideña que también funciona como un conjunto de acertijos endiabladamente difíciles diseñados para entusiasmar a las mentes jóvenes sobre la solución de códigos y el descubrimiento de pistas.

El desafío está dirigido a jóvenes de entre 11 y 18 años, a quienes se anima a trabajar en equipo y utilizar “el pensamiento lateral, el ingenio y la perseverancia” para resolver los siete acertijos propuestos por los “rompecabezas internos” del GCHQ.

La tarjeta es enviada por el jefe del GCHQ (cuartel general de comunicaciones del gobierno) a otros jefes de seguridad nacional de todo el mundo. Los rompecabezas se incluyeron por primera vez en 2015 y se han convertido en una tradición anual. La tarjeta se puede descargar desde el sitio web del GCHQ y se ha vuelto popular entre los profesores: la agencia dice que un tercio de las escuelas secundarias británicas la han descargado.

La agencia admite que la diversión festiva tiene un motivo oculto.

La directora del GCHQ, Anne Keast-Butler, dijo que esperaba que la tarjeta inspirara a los jóvenes a explorar las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) "y a considerar lo que una carrera en ciberseguridad e inteligencia podría ofrecer".

También pretende disipar algunos mitos sobre el trabajo de inteligencia, alimentados por el superagente James Bond y otros espías ficticios.

Colin, el “principal experto en rompecabezas” del GCHQ, dijo que el desafío se resuelve mejor con trabajo en equipo, en contraste con la imagen popular del genio solitario o del agente secreto solitario.

"No me malinterpreten, tenemos genios en el departamento", dijo Colin, que sólo dio su nombre de pila debido a la naturaleza secreta de su trabajo. "Pero lo fundamental es que tenemos un gran número de personas con diferentes habilidades que se unen.

“Las habilidades que buscamos son muy diversas. Nos gustan las habilidades analíticas, pero también las de pensamiento lateral. Y nos gusta la idea de que algunos de estos acertijos requieren cierta perseverancia para llegar a la respuesta”.

La tarjeta presenta un mapa del Reino Unido, vinculado a las ubicaciones donde GCHQ tiene bases, incluida su sede de alta tecnología en Cheltenham, oeste de Inglaterra, apodada la rosquilla debido a su forma.

A muchos británicos les encanta resolver acertijos, y el vínculo entre los acertijos y el espionaje es a menudo celebrado, especialmente en los numerosos libros, películas y programas de televisión sobre Bletchley Park, un complejo de edificios y cabañas de madera al noroeste de Londres donde, durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de matemáticos, criptólogos, expertos en crucigramas y pioneros informáticos trabajaron para descifrar los códigos secretos de la Alemania nazi.

Los historiadores dicen que su trabajo acortó la Segunda Guerra Mundial hasta en dos años.

Colin dijo que entre los nuevos reclutas del GCHQ, “ahora escuchamos cada vez más que oyeron hablar del GCHQ por primera vez a través de un rompecabezas”.

“Definitivamente inspira a la gente”.

La tecnología ha avanzado inconmensurablemente desde los días de Bletchley Park, pero, afortunadamente, crear y resolver rompecabezas es un área que aún necesita el toque humano.

“La IA no tiene un buen historial ni en la formulación ni en la resolución de acertijos, no de este tipo”, afirmó Colin. “Aún así, la gente es capaz de formular acertijos interesantes de una manera que la IA no puede, gracias a Dios”.