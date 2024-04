Ciudad Juárez.- Ante su gusto por el personaje de Marvel Cómics Spider-Man, Conde Dicaprio decidió pintar la fachada de su hogar con este personaje.

Durante la tarde del viernes, el joven juarense trabajó en su proyecto junto a su amigo "Freddy", detallando cada parte del famoso personaje, esperando que quienes circulen por el sector disfruten de su trabajo.

En la publicación hecha en sus redes sociales, Conde escribió lo siguiente:

"Un sueño más logrado!!!

Un poder conlleva una gran responsabilidad

Debes de vivir tu vida al máximo sin que importe el que dirán, vienes a vivir tu vida, solo tienes una oportunidad para vivirla como quieras, siempre debes de darte gusto a ti y no a la gente, vienes a vivir tu vida, no la de los demás, siempre debes de ser único porque esta vida se trata de ser una persona especial, no perfecto, pero sí siempre por el buen camino".