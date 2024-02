Joven se maquilla como Cepillín y usuarios en EU la acusan de racismo

Lo que comenzó con una muestra inocente del maquillaje estilo Cepillín, pronto se convirtió en peticiones de cancelación por racismo en contra de una tiktoker originaria de Arizona, en Estados Unidos.

Y es que para muchos internautas del vecino país, quienes no tienen el contexto de este payaso mexicano, lo que hizo la joven fue muy ofensivo, pues la acusaron de racista por hacer "blackface", es decir, un tipo de pintura en el rostro que es considerado como racista, según comenta.

“Ayer compartí un video haciendo un maquillaje. Si no saben quién es, es un payaso mexicano con el que muchos latinos crecimos [...] recreé su maquillaje porque el 7 de febrero fue su natalicio [...] pero he sido acusada de hacer un maquillaje racista y un ‘blackface’, que es algo que nunca haría y que no son mis intenciones”, recalcó.

Con el fin de hacer un contexto de ello, ‘blackface’ es un tipo de maquillaje que se usaba en el teatro durante los siglos XIX y XX, en el cual los actores caucásicos se pintaban el rostro de negro, con labios rojos con el fin de representar de manera estereotipada a las personas afrodescendientes.