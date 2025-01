'Tiene el corazón más bonito'; abuelita regala rosca a recolectores de basura

Ciudad Juárez.– Pequeñas acciones hacen grandes cambios en nuestra comunidad, eso fue lo que una señora de la tercera edad demostró, con su gran corazón y bondad, al regalar una rosca de Reyes a los recolectores de basura, como una muestra de agradecimiento a su trabajo y para que pudieran disfrutar de un buen Día de Reyes.

El video del momento fue compartido a través de TikTok por la nieta de la señora, quien aseguró que definitivamente quedó convencida que su abuelita "tiene el corazón más bonito".

En el clip que se ha vuelto viral se puede observar el momento en que la señora espera el paso del camión recolector para entregarles el pan a los trabajadores, quienes agradecieron el gesto a la mujer.

"Mi papá es recolector como ellos y no saben lo feliz que llega contándonos como la gente es agradecida con ellos, que bonito corazón tiene tu abuelita Dios le va a dar más", "Mi esposo me regaña porque les ofrezco un pan y café a veces, en calor les doy bolis y me dice “no les des, ellos ganan muy bien”, yo lo hago porque mi abuelita era como la tuya", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.