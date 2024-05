Joven llora desconsoladamente al enterarse que Justin Bieber será papá

El cantante Justin Bieber y su novia Hailey Baldwin serán papás por primera, lo que causó gran emoción entre los seguidores del artista canadiense. Sin embargo, el anunció no fue bien recibido por una chica mexicana.

En TikTok, se viralizó un video en el que la joven identificada como Carolina llora desconsoladamente al conocer la noticia de que su artista favorito se convertirá en papá.

Mientras trabajaba en una papelería, Carolina le pidió a una persona que estaba a su lado que buscará si era verdad o no que los famosos están a la espera de su primer bebé.

Advirtió que si era cierto, iba a llorar y arrancarse el cabello, pero no de felicidad. Cuando le confirmaron la situación, ella dijo:

“¡No, no, no, no! ¿Por qué me lo dijeron? ¡Ay, no!”, exclamó la joven con la voz entrecortada.