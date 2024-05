Joven confiensa a su novia que todo su dinero se lo da a la 'cariñosa'

El millonario influencer Hot Spanish se ha vuelto tendencia de nuevo en las redes sociales por sus peculiares concursos que suele hacer en la calle con el propósito que la gente acepte para llevarse dinero a su bolsillo.

En esta ocasión el también youtuber no pidió hacer una tarea muy complicada, el juego solo consistió en que una joven pareja confesara cosas o situaciones que desconociera su contraparte, y quien se enojara pierde, por lo que el ganador se llevaría a casa 2 mil pesos.

En el video apareció una joven pareja, pero las cosas se pusieron muy turbias cuando el joven de 20 años confesó a su novia que todo el dinero de su sueldo se lo da a la "cariñosa", lo que tomó por sorpresa a su pareja, quien al no creer lo que le decía, da la media vuelta y se retira del sitio.

"Se lo doy porque ella sí me ama, comprende, ella sí me ama, la verdad. Ella sí se rasura", la confesión del joven incluso sorprendió a Hot Spanish, quien le pregunta si en verdad está enamorado de una cariñosa, algo que el joven reafirma. El ganador incluso le asegura que ella tiene 29 años, además de que no le importa que le quite el dinero, pues "hasta al hijo le ando manteniendo".

De inmediato el video, que lleva más de 18 millones de reproducciones, ha causado todo tipo d comentarios.

"Piensa que una cariñosa lo ama jaja", "Le dolió lo de la rasurada más que la la cariñosa", "jajajaja 😅 hoy en día te cambian, solo por no traer el oso pelón", "que la cariñosa lo ama 😂😂😂 alguien que le diga al morro".