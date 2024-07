Joven asegura que la Antártida se puede ver desde Acapulco y lo tunden en redes

La inteligencia lo persigue, pero él es más rápido, así es como cientos de usuarios en las redes sociales calificaron el video de un joven, quien expuso bajo su lógica que el puerto de Acapulco, Guerrero, estaba cerca de la Antártida, todo porque logró ver algo blanco en el horizonte.

"Me acaba de pasar algo que me acaba de volar la mente. Necesito ayuda de la comunidad para entenderlo. Estamos en el mar, pero hasta el fondo se ve como una silueta del tierra, todo lo de al fondo se ve como una tierra y entonces me pregunté que es lo que sería, a lo que me voy a Google Maps.”

De pronto el usuario mostró la pantalla de su celular y mostró que lo que estaba de frente, según lo que vio en Google Maps, fue el continente blanco.

"Se supone que en Google Maps yo estoy aquí y dije bueno, va ser lo siguiente vea hacia adelante, dije podría ser esa m*dr*, el islote pero no y digo bueno, yo estoy viendo hacia el frente y hacia el frente se ve esta parte (señalando a una isla) y esta parte (señalando a otra). No es ni eso, ni eso, y dije que hay hacia adelante pero si se dan cuenta hacia adelante es dónde se ve ese desm*dr* debería ser esto (señalando las islas nuevamente)".

Por último, el hombre quitó el zoom y vio que, según él, el siguiente pedazo de tierra que vería sería, ni más ni menos que, la Antártida:

"Y si quitamos el zoom no hay nada, hasta que llegamos a ¡¿Antártida?!¿Esto es lo que estaría viendo más lejos, es demasiado, son 1000 kilómetros. Y con esa conclusión, me gustaría que alguien me explicara ¿qué estoy viendo?” sostuvo".

Por supuesto que su lógica causó cientos de burlas en la red social, donde muchos lamentaron que no haya aprendido nada en la escuela.