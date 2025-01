Hombre empujado a las vías del metro de Nueva York dice que volverá a viajar

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Un hombre que sobrevivió a un empujón sobre las vías del metro delante de un tren que se aproximaba dijo que a pesar del trauma físico y psicológico, eventualmente planea regresar al tren.

“Esta ciudad es mi hogar”, dijo Joseph Lynskey al New York Times en una entrevista publicada el viernes, “y no me dejaré intimidar”.

Lynskey, de 45 años, estaba parado en la plataforma de la estación West 18th Street en Manhattan después del almuerzo en la víspera de Año Nuevo cuando un fuerte empujón desde atrás lo envió volando mientras se acercaba un tren 1.

“Mi vida no pasó ante mis ojos”, dijo. “Pensé: ‘Me han empujado y me va a atropellar el tren’”.

Lynskey aterrizó sobre su lado izquierdo entre las vías. Tenía cuatro costillas rotas, el cráneo fracturado, el bazo perforado y una conmoción cerebral. Pero eso no fue todo.

“Miré hacia arriba y estaba debajo del tren 1”, dijo durante la entrevista en el apartamento de Brooklyn que comparte con su perro salchicha Leo, de 16 años.

La policía calificó el ataque, que fue captado por un video de vigilancia, como aleatorio. Un hombre de 23 años, Kamel Hawkins, fue arrestado más tarde ese día. Se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión.

La posibilidad de ser empujado hacia las vías es una pesadilla que dura desde hace mucho tiempo para muchos neoyorquinos. Si bien ocurre raramente en comparación con los millones de viajes que se realizan cada día, un empujón en marzo pasado mató a una persona en East Harlem.

La terrible experiencia de Lynskey lo ha convencido de que los funcionarios de la ciudad y el estado deben hacer más para abordar la violencia en un sistema que es vital para Nueva York.

“El metro es el sustento de esta ciudad”, afirmó. “No creo que ningún neoyorquino deba apoyarse contra una pared o agarrarse a una columna para sentirse seguro cuando se acerca el tren”.

“Es inaceptable”, añadió. “Hagan algo mejor. Protejan a sus ciudadanos”.

En medio de los empujones y otros ataques de alto perfil, la gobernadora Kathy Hochul ha pedido un aumento de la presencia policial en los subterráneos durante la noche y una expansión de las leyes de internamiento involuntario del estado para permitir que los hospitales obliguen a más personas con enfermedades mentales a recibir tratamiento.

Lynskey vive en Nueva York desde hace 25 años y es el responsable de contenidos y programación musical de Gray V, una empresa que crea música de fondo y listas de reproducción para empresas. Actúa como DJ bajo el nombre artístico de DJ Joe Usher , según el periódico.

Se había reunido con amigos para almorzar la tarde del 31 de diciembre y había planeado tomar un tren expreso de regreso a Brooklyn para prepararse para una fiesta de Nochevieja más tarde ese día. Sus planes cambiaron en la entrada de la estación de la calle 18, cuando decidió resguardarse del frío y tomar el tren local 1 que se acercaba para hacer una parada y luego hacer transbordo.

Dijo que estuvo en la plataforma menos de un minuto y que había echado un vistazo rápido a Spotify en su teléfono cuando "sentí el empujón más fuerte".

Debajo del tren, sabía que el tercer raíl que estaba a unos centímetros de distancia podría electrocutarlo, así que se mantuvo lo más quieto posible mientras gritaba pidiendo ayuda: "¡Me han empujado! ¡Por favor, que alguien me ayude!".

En el andén se produjo un “caos absoluto” cuando llegaron los servicios de emergencia al lugar, recordó. Dos bomberos se agacharon bajo el tren y le dijeron a Lynskey que permaneciera completamente quieto para que ni él ni ellos murieran electrocutados.

“Tenemos que sacarte de aquí de una vez”, recuerda Lynskey que le dijeron antes de sacarlo a rastras de los brazos.

Lynskey pasó una semana en el hospital. Desde entonces, ha estado trabajando con fisioterapeutas y recibiendo visitas mientras se recupera. Tiene dificultades para dormir debido al dolor y, aunque ha tratado de evitar volver a ver el video de vigilancia, Lynskey dijo que fue el primer video que el algoritmo de TikTok le mostró dos días después del ataque.

Ahora, semanas después, dijo que se está centrando en lo positivo, encontrando incluso momentos de humor.

“Cuando estaba bajo el tren, pensé mucho en mi familia y en mi vida”, dijo. “También pensé: ‘Supongo que no iré a la fiesta de Nochevieja de Armando’”.

Cree que le perdonaron la vida por alguna razón. “Ser útil es algo en lo que realmente pienso concentrarme durante la próxima etapa de mi vida”, afirmó.

Associated Press es una organización de noticias global e independiente dedicada a informar sobre hechos. Fundada en 1846, AP sigue siendo hoy la fuente más confiable de noticias rápidas, precisas e imparciales en todos los formatos y el proveedor esencial de la tecnología y los servicios vitales para el negocio de las noticias. Más de la mitad de la población mundial ve el periodismo de AP todos los días.

