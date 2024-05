Hasta en la muerte lo pelean; amante le lleva flores a su tumba y esposa reclama

Los celos de la esposa y el amor de su amante se los llevó hasta la tumba, tanto que incluso, aún fallecido, las dos mujeres siguen peleando por el cariño de alguien que ya está varios metros bajo tierra.

Y es que una joven compartió a través de TikTok el momento en que descubrió unas flores afuera del nicho donde está enterrado su marido, por lo que de inmediato sacó su teléfono y decidió compartir un video a manera de una indirecta muy directa en contra de la quien fue amante de su esposo.

"A mi marido no le hacen falta flores, tonta, para eso estoy yo", dijo la joven mientras sujetaba una rosa en la mano y la deshojaba en pleno cementerio.

En los comentarios, la mujer aseguró que fue la "otra" quien dejó las flores, pues solo ella y su suegra tienen llave del nicho y cuando llevan algo lo abren y lo dejan adentro, pero las flores estaban colocadas afuera. Además, aseguró que la amante se tomó una foto cuando dejó las flores y la subió a redes sociales.

El reclamo de la mujer generó cientos de críticas en redes sociales, ya que el hombre al parecer ya tiene tiempo de haber muerto y las dos mujeres siguen peleando por él.

"Hay q ser tan escasa para pelear x un hombre q ya falleció y otro, sabiendo q la ex tuvo un hijo y él niño tiene todo el derecho d llevar flores a su papá, estás bien d la cabeza?", "menos mal no esta me inmagino el calvario que vivio", "Que te puede importar ahorita que le den flores si en vida te lo comía otra", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.