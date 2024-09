Fans aseguran sufrir crisis nerviosa por amenazas de Adrián Marcelo a Arath

Ciudad de México.- Fans del Team Mar de "La Casa de los Famosos México" aseguraron haber sufrido una crisis nerviosa debido a las amenazas de Adrián Marcelo a Arath de la Torre la noche del domingo.

En redes sociales se difundió un comunicado firmado por la señora Josefa Pérez, líder del "Marea de Amor", el cual es un grupo de seguidores del Team Mar. El informe indica que varias de las administradores "sufrieron una crisis nerviosa por la amenaza del habitante Adrián Marcelo a Arath de la Torre".

Pérez afirmó que algunas de ellas fueron internadas en el Seguro Social.

"Exigimos a Endemol Indemnice les cubra los gastos por provocar con su violencia estas situaciones en el público", se lee.

Fue después de la expulsión de Gomita cuando el influencer Adrián Marcelo le dijo al actor Arath: "No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño ya he avisado. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes solo estoy avisando".