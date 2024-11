Familia de roedores de Argentina aparece en una caravana a las afueras de Dubai

Foto: Associated Press

Dubai.- Un oasis en el desierto escondido entre las dunas en los confines de la ciudad repleta de rascacielos de Dubai ha atraído a un sorprendente nuevo grupo de cansados ​​viajeros del mundo: una jauría de roedores argentinos.

Un gran número de maras patagónicas, un mamífero parecido al conejo con patas largas, orejas grandes y un cuerpo como el de un animal con pezuñas, ahora deambulan por los terrenos de los lagos Al Qudra, hogar típico de las gacelas y otras criaturas del desierto de los Emiratos Árabes Unidos.

Cómo llegaron allí sigue siendo un misterio en los Emiratos Árabes Unidos, un país donde los animales exóticos han acabado en casas particulares y granjas de los ricos. Pero la manada ya ha sobrevivido varios años en una red de madrigueras entre las dunas.

El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos y las autoridades de Dubai no respondieron a las preguntas de The Associated Press sobre la presencia de las maras patagónicas. Una estimación sugiere que podrían estar prosperando hasta 200 en la zona y en la cercana Reserva de Conservación del Desierto Al Marmoom, ya que solo se han encontrado unas pocas maras muertas.

Un periodista de AP se topó con al menos cinco maras en una reciente visita a Al Qudra Lakes, una vasta zona desértica a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur del centro de Dubai. En otra visita, vio varias manadas de estos animales, incluida una madre que todavía estaba amamantando a su cría.

Al Qudra se encuentra al final de una larga pista para bicicletas, popular en los meses de invierno, y atrae a campistas y otras personas que disfrutan del aire libre en el clima más fresco entre los lagos de la zona. Algunos han sido creados por el hombre con la forma de una media luna, dos corazones o incluso un anuncio de la Expo 2020 de Dubái.

Las maras patagónicas aparecieron por primera vez en público en 2020, durante el auge de la pandemia de coronavirus. Una solicitud de información sobre sus avistamientos apareció por primera vez en una edición de verano del boletín mensual del Grupo de Historia Natural de Dubái, y los voluntarios describieron que se las había visto tanto en Al Qudra como en la isla Saadiyat, cerca de la capital del país, Abu Dabi.

“Este gran roedor es una especie común en las colecciones zoológicas y sin duda logró salir del cautiverio”, escribió Jacky Judas, quien ha estudiado durante mucho tiempo los mamíferos en los Emiratos Árabes Unidos, en un capítulo del reciente libro “Una historia natural de los Emiratos”.

“Se les puede ver regularmente durmiendo o comiendo hierba en medio de las rotondas de Al Qudra. Esta especie no está adaptada a vivir en ambientes áridos, aunque en ausencia de sus depredadores habituales, como los pumas, posiblemente pueda sobrevivir en hábitats muy modificados con plantaciones de árboles, césped y estanques”, escribió Judas.

Ese es exactamente el entorno que se encuentra en Al Qudra, lo que probablemente contribuyó a la supervivencia continua de las maras allí a pesar de que las temperaturas en los Emiratos Árabes Unidos alcanzan regularmente los 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit) en el verano con alta humedad.

El número de ejemplares en Al Qudra también sugiere que se están reproduciendo. Las maras patagónicas se aparean de por vida y las hembras solo entran en celo unas pocas veces al año durante unos 30 minutos cada una. Pueden dar a luz de una a tres crías a la vez. En Argentina, los animales pueden ser cazados y consumidos, y su pelaje se utiliza para alfombras y mantas.

Si bien las maras de la Patagonia son herbívoras y no representan una amenaza para los humanos, es probable que tengan muy pocos depredadores en Al Qudra. El zorro rojo árabe vive y caza en la zona.

Cómo llegaron allí las maras patagónicas sigue siendo un misterio. Las maras están en exhibición en la sección para niños del zoológico Dubai Safari Park, pero a la misma distancia de Al Qudra que del centro de la ciudad. Hay terrenos y granjas circundantes propiedad de la élite de Dubai cerca de Al Qudra, lo que sugiere que las maras escaparon por tierra o cavando para salir de una propiedad cercana.

Las maras patagónicas, que suelen vivir en el centro y sur de Argentina, han sido objeto de tráfico de animales exóticos en el pasado. En Lakewood, Colorado, un suburbio de Denver, la aparición de una de ellas provocó una amplia cobertura de los medios locales a principios de este año. Sin embargo, las autoridades ahora creen que el animal está muerto. En agosto, se encontró una mara patagónica en el maletero de un coche que transportaba a otros animales que intentaban entrar en Turquía desde Grecia en un supuesto intento de tráfico.

Aunque es ilegal tener animales salvajes en peligro de extinción o amenazados como mascotas en los Emiratos, ha habido numerosos avistamientos y videos en las redes sociales de hombres emiratíes en autos de lujo acompañados de leones como mascotas durante el crucero. En 2021, las autoridades emitieron una advertencia de que se había visto un "gato salvaje" suelto en un vecindario .