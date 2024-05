¡Eso es ser una campeona!; atleta ayuda a competidora al caer durante carrera

La joven jalisciense Gabriela Urías, participante en la justa del Triatlón, no logró ganar en la justa deportiva en la que participaba, pero sí se llevó el respeto, oblación y cariño de todo el público presente, además de en las redes sociales, luego de que en un acto de empatía ayudó a una de sus competidoras en la carrera a terminar la justa, debido a que la joven, a punto de llegar a la meta, desfallece por el cansancio.

El momento quedó grabado por las cámaras del evento deportivo y fue compartido en redes sociales, donde pronto la joven se hizo viral por tan noble gesto, pues lejos de seguir y pasar de largo lo que le ocurría a su compañera, decidió parar por un momento para poner el brazo de la joven cansada en su hombre y terminar juntas la carrera.

La joven a quien ayudó Gabriela era Viviana Cramer, representante de la UNAM en los Juegos Nacionales Conade 2024.

“Vi a mi compañera tropezando a causa del calor y la deshidratación. Al verla sentí un impulso por ayudarla, y no dudé en acercarme. La levanté y la llevé apoyada sobre mí hacia la meta, dándole impulso para que pudiera llegar en el lugar que se había ganado”, dijo Gabriela en una entrevista.

“Al final del día es solo un resultado que no me define como atleta, y el ganar no lo es todo. Estoy muy orgullosa de haber podido ayudar a mi compañera y también de mí misma”, comentó la competidora de la categoría 16-17 años.