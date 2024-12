'Ese Niño Dios está muy raro'; hallan a lomito durmiendo dentro de pesebre

Ciudad Juárez.– La Navidad no solo está llena de personajes de Santa, Grinch, árbol, osos, duendes, renos, o luces, sino también de los tradicionales nacimientos o belenes, una decoración muy tradicional en algunos lugares de México y América Latina en donde se representa el momento del nacimiento de Jesús.

Aunque en Niño Dios es el personaje principal de esta escena, un lomito pronto llamó la atención de todo un pueblo luego de que, en el pesebre, lugar donde nació Jesús y suele estar lleno de paja, amaneció un lomito, quien aprovechó la comodidad del sitio para resguardarse de las frías temperaturas.

El video del momento del hallazgo fue compartido a través d ela red social TikTok, donde pronto se hizo viral, pues muchos internautas aseguraron que ahora, en tiempos modernos, los perritos son la nueva generación de "niños" en las nuevas parejas.

"Pues tiene el alma y corazón puro asi que califica también", "Los que no sepan de niños Dios no opinen", "Creo que ese no es hijo de José jajaja es hijo de algún rey mago pero no diré de quien jajajaja", comentaron algunos internautas, y es que el perrito que durmió en el pecebre era de color negro.