¿Eres tú, Memo Aponte? Pache Pache impacta con disfraz de vaca

Ciudad Juárez.– Azucena Zamarripa, conocida como la "Pache Pache", volvió a ser tendencia en las redes sociales después de que la creadora de contenido de Ciudad Juárez ha compartido en su perfil de TikTok una serie de videos en donde apareció disfrazada de vaca.

Con su clásica canción "Qué Bonito Niño", la también vendedora de segundas en el marcado de San Pancho apareció con un mameluco blanco con negro, la cara pintada del mismo color que su atuendo, un bastón de madera en mano, ubres de plástico simulando la de las vacas y su típica manera de bailar.

De inmediato sus seguidores reaccionaron a sus videos, la mayoría de ellos expresaron desconcierto e incluso algunos la compararon con el joven Memo Aponte, quien también suele compartir videos con disfraces que para muchos resultan perturbadores y escalofriantes.

"Esto si rebasó todos los límites jajajaja", "Me va a dar algo vv", "Si laveo en la mañana cuando me levante si me cago del miedo", comentaron algunos de sus seguidores en TikTok.