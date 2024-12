¿Dónde dejo mi CV?; jefa regala iPhone 16 Pro Max a empleados en su posada

Ciudad Juárez.– Navidad es una época para compartir con nuestra familia, amigos, conocidos y por qué no, también con los empleados de un centro de trabajo, una manera de agradecer especialmente por todo el tiempo, conocimiento y mejor actitud cuando los colaboradores de una empresa hacen su mejor esfuerzo.

Esa labor fue la que una jefa quiso reconocer entre todos los miembros de su equipo, y para hacerlo de una manera que nunca olvidarán, durante una cena de posada navideña la mujer decidió regalar a todos nada más y nada menos que in iPhone 16 Pro Max.

El video del momento fue compartido por una de sus empleadas a través de la plataforma TikTok, donde rápidamente ha acumulado millones de reproducciones.

"¿En sus posadas también les regalan iPhone 16 Pro Max?", preguntó la mujer en la descripción del video, en donde aparecen todos los trabajadores muy contentos presumiendo su teléfono, uno cuyo valor asciende a más de 30 mil pesos, según información de la página oficial de Apple México.

"Muchas bendiciones a los jefes que les de más prosperidad y abundancia ✨💖 que disfruten su regalo", "yo en la rifa me gane un xbox una pantalla de 75" y un viaje a Cancún todo incluido y el bono de empleado del mes por 4 años seguidos", "Se me está enchuecando la cara de envidia", "en mi empresa no nos hacen nada. los trabajadores cooperamos e hicimos un pequeño convivio. la jefa se enojo tanto que nos quitó los bonos", "nombre de la empresa jaja y hay vacantes? jajaj", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.