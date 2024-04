Disparan a lobo gris en Michigan; no veían uno en la zona desde el siglo XX

Se ha determinado que un animal que un cazador de Michigan pensaba que era un coyote grande cuando le disparó en enero es un lobo gris, la primera vez que se encuentra la especie en el sur de Michigan en más de un siglo. dicen los funcionarios de vida silvestre.

El cazador disparó al lobo en el condado de Calhoun, en el extremo sur de la Península Inferior de Michigan, mientras participaba en una caza legal de coyotes acompañado de un guía, dijo el Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

El hombre "dijo que encontró lo que inicialmente se creía que era un coyote grande”, pero pesaba 84 libras (38 kilogramos), que es significativamente más que las 25 libras (11 kilogramos) a 40 libras (18 kilogramos) que normalmente pesan los coyotes orientales", dijo el DNR.

"Una serie de pruebas genéticas en el animal capturado confirmaron que se trataba de un lobo gris, una especie que no se había visto en esa parte de Michigan desde la probable extirpación de los lobos del estado a principios del siglo XX", dijo la agencia el miércoles. .

Los lobos grises actualmente están confinados "casi exclusivamente" en la Península Superior de Michigan, dijo el DNR. Los pocos casos de lobos presentes en la Península Inferior del estado en las últimas dos décadas se han producido en las zonas del norte de la Península Inferior, añadió la agencia.

"Este es un caso inusual, y el DNR está profundizando activamente en el asunto para aprender más sobre el origen de este animal en particular", dijo en un comunicado de prensa Brian Roell, biólogo de vida silvestre del DNR y especialista en grandes carnívoros. "Aunque son raros, se han documentado casos de lobos que recorrieron grandes distancias, incluidos signos de lobos en las últimas décadas en la Península Inferior de Michigan".

Roell dijo el viernes que el DNR se enteró del animal a través de publicaciones en las redes sociales en enero en las que lo promocionaba como “un coyote récord mundial”, pero dijo que estaba seguro, por las fotos publicadas en línea, de que era un lobo. Poco después, la agencia obtuvo muestras del animal de un taxidermista.

Roell dijo que el DNR recibió resultados de pruebas genéticas de dos laboratorios a fines de la semana pasada que confirmaban que se trataba de un lobo gris y que la agencia confiscó el cadáver al taxidermista a principios de esta semana.

"Confiamos en todas las partes del animal y me dijeron que estaría hoy en nuestro laboratorio de diagnóstico", dijo a The Associated Press.

Los lobos grises son una especie protegida según la Ley de Especies en Peligro de Extinción y pueden ser asesinados "sólo si representan una amenaza directa e inmediata a la vida humana", dijo el DNR de Michigan.

Roell dijo que la cuestión de cómo terminó el lobo en el sur de Michigan sigue siendo investigada por el DNR. Dijo que alberga “algunas dudas” de que terminó de forma natural, y señaló que el área de Michigan donde le dispararon al animal no tiene un hábitat adecuado para sustentar a los lobos grises.

"Si este animal realmente llegó naturalmente al condado de Calhoun, probablemente simplemente estaba a la deriva, buscando otros de su propia especie", dijo.