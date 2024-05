No tengan miedo, programas sociales no se quitarán: PRI

Ciudad Juárez.- Ante la incertidumbre generada en la población, principalmente adultos mayores que temen les sean retirados los apoyos federales si votan por partidos de la oposición, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, hizo el exhorto a la población a que no dejen intimidarse por estas declaraciones, ya que los apoyos y programas sociales se mantendrán.

En su reciente visita a Juárez, Alejandro Domínguez pidió a los votantes que no tengan miedo de emitir su voto por otro partido que no sea el del actual gobierno, lo anterior dijo ya que se ha generado una campaña para atemorizar a los ciudadanos acerca de que pueden perder sus programas si no votan por Morena.

“Lo reitero, no tengan miedo, son derechos que ya están en la Constitución, son derechos previstos, no te los pueden quitar”, dijo.

Agregó que por parte de la coalición se modifica inclusive la edad en la que se puede otorgar el apoyo, para ello prometió que reducirán la edad a los 60 y no hasta los 65 como actualmente se requiere para tener el apoyo.