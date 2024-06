Discute con hermana y esta se venga poniendo cloro a su pecera; 'todo se perdió'

Las diferencias entre hermanos pueden ser llegar a sobrepasar los límites del respeto, y no solo verbal, sino que también puede llegar a las acciones y afectar seriamente la sana convivencia entre todos los miembros de una familia.

Así le ocurrió a un usuario en TikTok, quien contó su triste historia en un clip que pronto se ha hecho viral en la red social china. Y es que el joven, quien es un fiel practicante de la acuariofilia, incluso solía compartir en su perfil videos relacionados con esta actividad, aseguró que su trabajo de tres años para crear un ecosistema natural en su pecera se echó a perder en un minuto.

Según relató en el clip, todo comenzó luego de una discusión con su hermana, quien, tras la pelea, decidió vengarse de la manera que más le dolía, por lo que tomó cloro y lo vertió sobre la pecera. La acción de este químico de inmediato mató a los peces de agua salda, así como a los corales y algas que tenía dentro de su recipiente.

"Qué feo que tengas a un familiar y solo por vengarse te dé en donde más te duele", escribió el hombre en la descripción del video acompañado de toda la evidencia del antes y después de la mala acción de su hermana.

En el video se puede ver cómo todos los peces murieron y cómo toda la pecera quedó llena de una espuma blanca.

"recuerdo como un vecino envenenó a mis perros solo por qué le molestaba que ladraran, del otro lado de la calle a mí me molestaba que sus niños se subieran a mi reja a jugar, así que la electrifique", "que clase de psicópata es tu hermana?? hay límites para todo incluso para el enojo, ten cuidado con ella si es capaz de matar a seres indefensos, no es broma lo que hizo, ten cuidado", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.

Más tarde el autor del video seguró que eso no tenía perdón de Dios: "amig@s los animales no tienen la culpa,😔 mi hermana no tiene corazón", contó.