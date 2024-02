Devuelve sofá a Costco luego de 2 años y la tunden en redes

Una mujer identificada como Jackie Nguyen se convirtió en el centro de la controversia en redes sociales después de publicar un video en el que presume haber devuelto un sofá a Costco, la tienda donde lo adquirió, luego de dos años de uso. Lo más llamativo de la historia es que Jackie ni siquiera tenía el ticket de compra ni la fecha exacta de adquisición del mueble.

En el video viral, se observa a Jackie llevando el sofá gris en forma de L a la tienda Costco, donde afirma haberlo comprado originalmente. La mujer relata que, sin tener el comprobante de compra, logró que la asistente de ventas ubicara la transacción en la computadora, permitiéndole completar la devolución sin inconvenientes.

"Le dije alrededor de la fecha en que lo compré, ella lo buscó en la computadora y me dijo exactamente cuál era", contó.

Jackie, residente de Seattle, Estados Unidos, expresó en el video que no le gustaba más el color del sofá y decidió aprovechar la política de devolución de Costco, asegurando que recibió el reembolso sin mayores complicaciones. El clip acumuló millones de visualizaciones y generó diversos comentarios, algunos elogiando la flexibilidad de las políticas de devolución de la tienda y otros criticando la acción de Jackie como "aprovechada".

"A quién le importa, devuelvelo, Tienen una política de devolución increíble”, dijo Jackie a sus seguidores.“Compra tus muebles en Costco, niña. Puedes devolverlo cuando ya no te guste", expresó satisfecha.

"Simplemente me preguntaron si había algo malo en ello o si simplemente ya no lo quería o no me gustaba", recordó. "Dije que ya no me gustaba, simplemente que ya no nos gusta el color y nos dieron nuestro reembolso", finalizó.

A pesar de la satisfacción de Jackie por el éxito de su devolución, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su descontento, calificando su acto como "inmoral" y cuestionando la ética de devolver un artículo usado después de dos años de uso.

"Eso no se hace", "No cabe duda de que la gente que va a Costco cada vez saca más el cobre", "¿Y la mujer todavía se siente orgullosa de hacer eso?", expresaron internautas.

Revendedor de roscas de Costco intenta regresasr todo el producto que se le quedó

Un caso similar ocurrió en México, en donde un revendedor de roscas de Costco intentó regresar toda la mercancía que no logró revender al doble de precio el pasado 5 y 6 de enero. En un video que generó risas entre los usuarios, publicado por el usuario @Compafer, un joven se acercó a una caja en Costco para preguntar si era posible devolver todas las roscas que no pudo vender al doble de precio. Aunque algunos tomaron la escena como una broma, esto refleja la realidad que vivieron muchos comerciantes que intentaron revender grandes cantidades de este tradicional pan de temporada a precios exorbitantes.