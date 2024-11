'Luego dan carísimo'; critican a revendedora mexicana por llevarse 'medio Ross'

Ciudad Juárez.– Para miles de residentes fronterizos, y también para los mexicanos al interior del país, Estados Unidos no solo es un país atractivo por sus parques naturales, parques de diversiones o ciudades históricas, sino también por sus tiendas y productos que solo se pueden hallar en esa nación a precios muy buenos.

Una de esas tiendas, y también de las más visitadas por los paisanos, es Ross Stores, principalmente por vender artículos de marcas reconocidas a un precio muy bajo del que se puede hallar en las tiendas de la marca, de ahí que muchos acudan no solo para las compras personales, sino también para hacer negocio con la reventa.

Tal fue en caso de una tiktoker, quien mostró a través de la plataforma china todo lo que adquirió en la famosa tienda. En el video se puede observar cómo la mujer sale de la caja de la tienda con un ticket de venta muy largo y con carritos llenos, lo que de inmediato llamó la atención de usuarios, que comenzaron a llenar de críticas el clip.

"Yo no tengo nada en contra de revender pero que se lleven todo?? Creo que no está bien por qué los demás ya no alcanzan nada", "En México una bolsa de 25dll te la vende en 1500 pesos", "como hacen para traerla a México. con etiqueta", "allá hay perfumes de 12 dólares y en México los dan en más d 2000", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.