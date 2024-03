Destruye colección de su novio porque no le da dinero para pagar la boda

Los juguetes no son necesariamente un objeto que sea exclusivo para niños, hay personas adultas que incluso los coleccionan y forma parte de un hobbie que en ocasiones cuesta mucho dinero armar de poco en poco.

Por ello el video de una mujer destruyendo la colección de muñecos de superhéroes de su pareja se ha vuelto viral en redes sociales y se ha ganado el desprecio de miles de internautas. El problema se originó cuando la mujer reclamó en el clip que su novio no le da dinero para pagar la boda, sin embargo, sí lo gasta para comprar estos muñecos.

"No me sorprende esto de mi novio, que esté comprando cosas de niño chiquito como si no tuviera infancia", comenzó la mujer visiblemente molesta.

La joven continúo abriendo el empaque para explicar que lo compró mientras ella no estaba, más tarde tomó unas tijeras y comenzó a destruir la figura.

"Mostrarle que aquí no se compran este tipo de cosas, y que ya está grande, y recordarle que mejor pague la boda, porque la boda, sí necesito dinero", expresó la mujer molesta.

Tras la publicación del video, que lleva ya más de 2 millones de reproducciones en TikTok, internautas reaccionaron molestos y advirtieron al novio que alguien que no respeta tus pasiones y gustos no debe ser digno o digna de ser su pareja.

"Cual boda amiga?? ya no va a haber boda", "soy mujer y me dio comezón los puños", "mi esposo venia traumado de su ex, porq el ganaba el dinero y tenia q comprarse sus legos a escondidas", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.

Otros señalaron que la joven se dedica a hacer contenido y que todo se trataba de una actuación.